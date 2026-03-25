25 марта, 12:04

В Белгородской области при атаке FPV-дрона погиб водитель автомобиля

Обложка © Life.ru

В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона погиб мирный житель. Об этом в своём Telegram-канал сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате атаки со стороны ВСУ погиб мирный житель», — написал он.

Инцидент произошёл в хуторе Бондаренков Шебекинского округа. Беспилотник нанёс удар по автомобилю, в котором находился водитель. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Другие подробности произошедшего на данный момент не приводятся. Власти региона выразили соболезнования семье погибшего.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали сразу несколько муниципалитетов Белгородской области. В результате инцидентов пострадали мирные жители. Удары пришлись по пяти муниципальным образованиям.

Милена Скрипальщикова
