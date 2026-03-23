Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 20:57

Пять человек пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области

Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, пострадали мирные жители. Инциденты произошли в нескольких населённых пунктах региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области дроны ВСУ атаковали пять районов. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

1 / 2

«Беспилотники ВСУ атаковали пять муниципалитетов. Ранены пять мирных жителей», — говорится в сообщении.

По данным губернатора, число пострадавших сотрудников МЧС после удара дрона в посёлке Ракитное выросло до четырёх человек. В Белгороде троим мужчинам диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы, им оказали помощь. В Шебекинском округе дрон атаковал автомобиль, пострадали мужчина и женщина.

Губернатор уточнил, что в ряде населённых пунктов зафиксированы повреждения домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. В Шебекино дроны повредили здание предприятия и частный дом. В Белгородском округе удары пришлись по хозяйственным постройкам, транспорту и социальному объекту. В Грайворонском и Борисовском округах зафиксированы повреждения жилых домов и коммерческих объектов.

Также в Ракитянском округе в посёлке Ракитное повреждены частные домовладения и автомобили. Власти продолжают уточнять последствия атак и оценивают ущерб.

Ранее в Брянской области беспилотник атаковал пассажирский автобус в селе Демьянки Стародубского района. В результате атаки пострадали водитель и двое пассажиров. Их доставили для оказания медицинской помощи. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что удар носил целенаправленный характер.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar