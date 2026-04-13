Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 03:54

Бойцов раскидали по разным участкам: семь рот ВСУ на харьковском фронте перестали существовать

ВСУ расформировали семь рот в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

На Харьковском направлении украинская армия ликвидировала как минимум семь рот. Данные о расформировании подразделений 151-й отдельной механизированной бригады получили российские силовики.

Они изучили публикации украинских волонтёров и сделали соответствующие выводы. Личный состав механизированной бригады распределили между другими частями.

Теперь бойцы выполняют боевые задачи на различных участках фронта в Харьковской области. Информацию об этом ТАСС подтвердили в российских силовых структурах.

Что именно послужило причиной такого решения командования ВСУ, официально не уточняется.

Перемирие окончено: На Украине гремят взрывы
Ранее глава Чечни Кадыров опубликовал видео уничтожения замаскированной группы ВСУ под Харьковом. Операторы беспилотников выявили врага в лесном массиве. После этого ударные дроны точечно атаковали позиции противника.

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar