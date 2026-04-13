На Харьковском направлении украинская армия ликвидировала как минимум семь рот. Данные о расформировании подразделений 151-й отдельной механизированной бригады получили российские силовики.

Они изучили публикации украинских волонтёров и сделали соответствующие выводы. Личный состав механизированной бригады распределили между другими частями.

Теперь бойцы выполняют боевые задачи на различных участках фронта в Харьковской области. Информацию об этом ТАСС подтвердили в российских силовых структурах.

Что именно послужило причиной такого решения командования ВСУ, официально не уточняется.

Ранее глава Чечни Кадыров опубликовал видео уничтожения замаскированной группы ВСУ под Харьковом. Операторы беспилотников выявили врага в лесном массиве. После этого ударные дроны точечно атаковали позиции противника.