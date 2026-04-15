Сводка СВО 15 апреля: ВС РФ вгрызаются в Хотень и Могрицу, ВСУ потеряли трассу в Константиновку, Германия отправит украинцев на убой Оглавление Курская область 15 апреля: бои за Хотень и Могрицу Харьковская область 15 апреля: ВС РФ разнесли дамбу в Печенегах ДНР 15 апреля: Константиновка в огневом мешке Карта СВО на 15 апреля 2026 года Германия депортирует украинцев: договор Мерца и Зеленского Военный сбор для Украины: Киев грабит народ Армия России получает важные рубежи в Сумской области, установлен огневой контроль над дорогой в Константиновку, Зеленский подписал грабительский налог — дайджест Life.ru. 14 апреля, 21:07 Армия России перерезала для ВСУ дорогу в Константиновку. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Курская область 15 апреля: бои за Хотень и Могрицу

Вблизи границы Курской и Сумской областей продолжается наступление ВС РФ. В районе Миропольского российским войскам удалось расширить зону контроля. Южнее группировка «Север» подбирается к Новодмитровке.

В Шосткинский район Сумщины Киев перебросил боевиков из «Кракена»*. В «Севере» считают, что их могут использовать в качестве заградительных отрядов на участках, где воюют мобилизованные в 33-й и 210-й штурмовые полки. Само появление заградотрядов говорит об успехах Армии России, под натиском которых ВСУ отступают.

В Сумской области бои идут также за Хотень и Могрицу. Для ВСУ это важный участок. После его потери у ВС РФ откроется возможность уничтожать цели в областном центре.

— Если российским подразделениям удастся туда прорваться, то под значительной угрозой окажутся Сумы, поскольку до них уже начнёт доставать и ствольная артиллерия. С учётом того что противник вполне понимает формирующуюся угрозу, стоит ожидать интенсификации на данном рубеже в Сумской области, — считают авторы канала «Рыбарь».

За сутки в курском приграничье и на Сумщине противник потерял свыше 150 человек, голландский БТР YPR-765, британскую БМП FV435, бронемашину «Новатор», МТЛБ, гаубицу Д-20, РЛС ПВО ERL и П-18, станцию РЭБ «Анклав», БПЛА, пикапы, грузовики и квадроцикл.

Харьковская область 15 апреля: ВС РФ разнесли дамбу в Печенегах

Шесть авиационных бомб прилетело по дамбе в Печенегах. Она использовалась Киевом для переброски подразделений к Купянску, Великому Бурлуку и Волчанску. Печенежское водохранилище имеет значение для всего региона.

— Это крупнейшее водохранилище нашей области, и оно является критически важным объектом как для города Харькова, так и для всей нашей территории, — объяснил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки «Север» уничтожили опорники, укрепления, пункты управления беспилотниками и личный состав ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 15 апреля: Константиновка в огневом мешке

Армия России на севере ДНР ведёт бои за сёла Старый Караван и Брусовка. Они находятся между Красным Лиманом и Рай-Александровкой.

— Их контроль — это контроль главной трассы снабжения врага в Красном Лимане из Славянска, — отметил военный корреспондент Тимофей Ермаков.

Военкор Павел Кукушкин подтверждает, что подразделения ВС РФ цепляются за окраины Рай-Александровки, хотя противник пытается контратаковать Фёдоровку Вторую.

Продолжается операция по освобождению Константиновки. Военный корреспондент Александр Коц рассказал о боях внутри города. Кроме того, населённый пункт охватывают с флангов. У ВСУ здесь проблемы с логистикой.

—Трасса снабжения через Алексеево-Дружковку взята под постоянный огневой контроль. Движение колонн невозможно без потерь. Подвоз боеприпасов, ротация личного состава, эвакуация раненых — всё это делается теперь под ударами FPV-дронов и артиллерии. Район спешивания сейчас далеко за чертой города, дальше только пешочком с неочевидным шансом на успех. Часть подразделений (в первую очередь расчёты БПЛА) уже оттягиваются в сторону Дружковки, — пишет Коц.

Карта СВО на 15 апреля 2026 года

Карта СВО на 15 апреля 2026 года. ВС РФ расширили зону контроля у Миропольского. Фото © Telegram / divgen

Германия депортирует украинцев: договор Мерца и Зеленского

Германию посетил Владимир Зеленский, где он провёл встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Кроме военной помощи со стороны Берлина политики обсудили возвращение украинских мужчин на родину. Глава немецкого правительства заявили о важности их нахождения дома и помощи Украине.

— Согласен с вами относительно людей мобилизационного возраста, которые выехали временно, но оказалось — на годы. Многие нарушили правила пересечения границы. Наши ВСУ хотели бы, чтобы они вернулись, — заявил Зеленский.

Это ещё одно подтверждение того, что украинским вооружённым формированиям не хватает людей. По данным европейских СМИ, высылка украинцев призывного возраста может быть не только из Германии. ЕС к 2027 году планирует ввести для них ограничения по пребыванию.

Военный сбор для Украины: Киев грабит народ

Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий так называемый военный сбор на три года после окончания военного положения. То есть украинцам придётся отдавать 5% от своего заработка, несмотря на заключение мирного соглашения. Такая мера была предложена Международным валютным фондом.

Военный сбор действует на Украине с 2014 года. Изначально он составлял 1,5 %, но в ноябре 2024 года налог на войну был увеличен до 5%. Часть своей зарплаты обязаны платить все граждане, кроме военнослужащих.

Стоит отметить, что в России подобной меры нет, но Украина пытается запускать дезинформацию о введении подобных сборов. Одна из последних попыток касалась Краснодарского края, где предпринимателей якобы обязали заплатить налог на обеспечение специальной военной операции.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Даниил Черных