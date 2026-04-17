В Николаеве заметили два военных автобуса с надписью «груз-200» после удара по украинским военным в Херсонской области. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«После удара по северо-западу Херсонской области в Николаев заехало два военных микроавтобуса с надписью «груз 200», — рассказал подпольщик. По его словам, под удар попали боевики спецподразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ).