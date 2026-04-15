Главком ВСУ доложил о наступе Армии России на линии фронта почти в 1200 км

Российские военные усилили давление и ведут наступление вдоль почти всей линии фронта — практически в 1200 км. Соответствующее тревожное для Украины заявление опубликовал главком ВСУ Александр Сырский в своём телеграм-канале.

По его оценке, с изменением погодных условий противник перешёл к активным действиям. Бои сейчас идут практически на всём 1200-километровом участке соприкосновения. Наиболее напряжённая обстановка, как докладывает Сырский, сохраняется на Александровском, Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях.

Он также подчеркнул, что украинской армии необходимо остановить продвижение российских сил. Для этого, по его словам, нужно наносить поражение по тылам противника, в том числе в глубине его территории.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что Российская армия должна додавить ВСУ, наступая чуть активнее, чтобы противник побежал. По его мнению, гнать украинские силы придётся вплоть до польской границы. Журавлёв считает, что уже сейчас заметно: украинские подразделения устали и больше не верят в благополучный для себя исход. Каждый день боевых действий, подчеркнул парламентарий, может стать решающим.