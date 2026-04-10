Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 13:27

В Госдуме объяснили, почему Армии России нужно гнать ВСУ до польской границы

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Российской армии необходимо «додавить» ВСУ, наступая немного активнее, чтобы противник побежал. Гнать украинские силы придётся до самой польской границы. Такое мнение «Газете.ru» высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Парламентарий считает, что уже сейчас чувствуется: ВСУ устали и больше не верят в благополучный исход. Каждый день боевых действий может стать решающим, подчеркнул он.

«Нужно суметь додавить, бить чуть больше, наступать немного активнее, и противник побежит. Чем быстрее мы победим, тем быстрее мир и безопасность воцарятся в нашей стране», — заявил депутат.

При этом он добавил, что главком ВСУ Александр Сырский призывает украинских боевиков воевать до последнего украинца, приводя в качестве аргумента только одно: «Вы обязаны это делать, потому что это очень важно».

В ГД заявили, что битва за Славянск и Краматорск может стать вторым Сталинградом

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Армия России нарастила численность войск беспилотных систем. По его словам, Украина в таком случае не имеет права останавливаться в решающем противостоянии с Москвой.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Госдума
  • Алексей Журавлев
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar