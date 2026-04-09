В ГД заявили, что битва за Славянск и Краматорск может стать вторым Сталинградом

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв призвал не недооценивать силы Украины. По его словам, борьба за Славянско-Краматорскую агломерацию может стать для ВСУ вторым Сталинградом. Мнением парламентарий поделился в беседе с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что Киев сопротивляется уже не первый год, а это значит, что противника нельзя недооценивать. Речь идёт о большой армии, обученной и вооружённой на Западе, пусть даже личный состав в последнее время сгоняют туда принудительно.

«В такой ситуации, когда война идёт на самом высоком градусе напряжения, каждый день может стать решающим», — заявил Журавлёв.

По его мнению, даже после возможного разгрома под Краматорском украинские силы будут сопротивляться до самой польской границы. А давление на нас, в том числе террористическое, только усилится, резюмировал парламентарий.

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Армия России нарастила численность войск беспилотных систем. По его словам, Украина в таком случае не имеет права останавливаться в решающем противостоянии с Москвой.