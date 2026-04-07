Прорыв под Славянском: Нетипичная тактика ВС РФ приносит плоды
ВС РФ применили нетипичную тактику на Славянско-Краматорском направлении
Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников
Российские войска за сутки продвинулись на одном из ключевых участков. Речь идет о Славянско-Краматорском направлении. Как пишет «Военное обозрение», под контроль перешла территория площадью около 18 квадратных километров. Наступление велось между Калениками и Никифоровкой.
В результате этих действий был закрыт так называемый Никифоровский выступ. Подразделения вышли к Рай-Александровке — важному оборонительному узлу противника.
За этим населённым пунктом проходит дорога на Николаевку, которая входит в Славянско-Краматорскую агломерацию. Это направление считается стратегически значимым.
Одновременно севернее продолжается продвижение в сторону Славянска. Наступление ведётся со стороны Красного Лимана.
Отмечается, что в этом случае применяется обходная тактика. Подразделения не штурмуют город напрямую, а сковывают гарнизон и продвигаются по флангам. В результате такого манёвра удалось приблизиться к Северскому Донцу — примерно на 10–11 км от восточных окраин Славянска.
А ранее ВС РФ поразили подразделения нескольких бригад ВСУ в районе Славянска и Краматорска. Наши бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.