ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 апреля, 09:31

ВС России поразили подразделения ВСУ у Славянска и Краматорска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JetKat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JetKat

Военнослужащие «Южной» группировки ВС РФ поразили подразделения нескольких бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России 2 апреля. Наши бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции, добавили в ведомстве.

«Подразделения <...> нанесли поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Резниковка и Константиновка», — говорится в сообщении.

Названы деревни в Балтии, откуда запускались дроны ВСУ для атаки на Ленобласть
Названы деревни в Балтии, откуда запускались дроны ВСУ для атаки на Ленобласть

Ранее Минобороны отчиталось о поражении живой силы и техники ВСУ в 144 районах зоны проведения СВО. Кроме того, среди целей российской армии — оборонный завод, производственные цеха, места хранения и площадки для запуска беспилотников.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar