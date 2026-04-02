ВС России поразили подразделения ВСУ у Славянска и Краматорска

Военнослужащие «Южной» группировки ВС РФ поразили подразделения нескольких бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России 2 апреля. Наши бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции, добавили в ведомстве.

«Подразделения <...> нанесли поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Резниковка и Константиновка», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны отчиталось о поражении живой силы и техники ВСУ в 144 районах зоны проведения СВО. Кроме того, среди целей российской армии — оборонный завод, производственные цеха, места хранения и площадки для запуска беспилотников.