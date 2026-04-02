144 района под огнём: Какие объекты ВСУ поразила Армия России за последние сутки

За минувшие сутки Вооружённые силы России нанесли серию ударов по украинской инфраструктуре. Целями стали объекты энергетики, транспорта и портового хозяйства, которые задействованы в интересах ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ 2 апреля.

Помимо этого, под удар попал завод оборонной промышленности Незалежной. В ведомстве уточнили, что поражены также производственные цеха, места хранения и площадки для запуска беспилотников дальнего действия.

Атаки проводились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Огневое поражение зафиксировано в 144 районах.

В Минобороны добавили, что дополнительно были накрыты пункты временной дислокации украинских формирований и позиции иностранных наёмников.