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Опубликовано 2 апреля, 09:25

144 района под огнём: Какие объекты ВСУ поразила Армия России за последние сутки

Минобороны РФ отчиталось об ударах по предприятию ВПК и энергетике Украины

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

За минувшие сутки Вооружённые силы России нанесли серию ударов по украинской инфраструктуре. Целями стали объекты энергетики, транспорта и портового хозяйства, которые задействованы в интересах ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ 2 апреля.

Помимо этого, под удар попал завод оборонной промышленности Незалежной. В ведомстве уточнили, что поражены также производственные цеха, места хранения и площадки для запуска беспилотников дальнего действия.

Атаки проводились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Огневое поражение зафиксировано в 144 районах.

В Минобороны добавили, что дополнительно были накрыты пункты временной дислокации украинских формирований и позиции иностранных наёмников.

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Никита Никонов
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