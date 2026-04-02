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Опубликовано 2 апреля, 03:36
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В России создали дальнобойный дрон КВН-35 с поражением цели на 35 км

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Российские разработчики продолжают удивлять. Создатели легендарного оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» представили его дальнобойную модификацию – аппарат КВН-35. Новинка способна доставлять боевую часть на дистанцию, которая раньше казалась недостижимой для FPV-беспилотников.

Как рассказал ТАСС генеральный конструктор инженерной команды, новый дрон получил увеличенные габариты, а вместе с ними – большую грузоподъемность и внушительную дальность полёта.

«КВН-35 способен доставлять 3 кг боевой части на дистанцию до 35 км. Если же использовать конфигурацию с катушкой на 23 км, нагрузку можно увеличить до 5 кг», – заявил специалист.

По его словам, гибкость нового аппарата позволит операторам выбирать тактику в зависимости от задачи: можно пролететь дальше, а можно ударить посильнее.

«По нашей задумке, это сделает применение «Вандала» более гибким и даст операторам выбор: можно пролететь дальше, а можно ударить посильнее – в зависимости от задачи здесь и сейчас», – подчеркнул конструктор.

Отметим, инженерная команда «Князя Вандала Новгородского» является резидентом научно-производственного центра «Ушкуйник» в Великом Новгороде. Оптоволоконный аппарат был впервые применён в августе 2024 года после вторжения ВСУ в Курскую область. Его главное преимущество – полная невосприимчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, что делает дрон практически неуязвимым для вражеских глушилок.

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Юния Ларсон
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