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Опубликовано 1 апреля, 21:08

Немецкая Quantum Systems отправила на Украину первую партию тактических БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Немецкий оборонный концерн Quantum Systems начал поставки тактических беспилотников для вооружённых формирований Украины. Первая партия дронов Linza 3.0 уже готова к отправке, сообщила компания на своём сайте.

«Компания Quantum Frontline Industries (совместное немецко-украинское предприятие) завершила производство первой партии дронов. Эти системы будут поставлены вооружённым силам Украины», – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в этом году планируют расширить производственные мощности и нарастить объёмы поставок. Другие подробности сделки не раскрываются.

До этого Quantum Systems заключила соглашение с украинским оборонным стартапом Frontline Robotics о массовом производстве беспилотников в рамках инициативы Build With Ukraine. Как писала Financial Times, компании намеревались выпустить около 10 тысяч дронов в 2026 году на новом заводе стоимостью 40 миллионов евро. Вся продукция, по заявлению сторон, предназначена исключительно для нужд украинских подразделений.

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Юния Ларсон
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