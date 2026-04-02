Немецкая Quantum Systems отправила на Украину первую партию тактических БПЛА

Немецкий оборонный концерн Quantum Systems начал поставки тактических беспилотников для вооружённых формирований Украины. Первая партия дронов Linza 3.0 уже готова к отправке, сообщила компания на своём сайте.

«Компания Quantum Frontline Industries (совместное немецко-украинское предприятие) завершила производство первой партии дронов. Эти системы будут поставлены вооружённым силам Украины», – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в этом году планируют расширить производственные мощности и нарастить объёмы поставок. Другие подробности сделки не раскрываются.

До этого Quantum Systems заключила соглашение с украинским оборонным стартапом Frontline Robotics о массовом производстве беспилотников в рамках инициативы Build With Ukraine. Как писала Financial Times, компании намеревались выпустить около 10 тысяч дронов в 2026 году на новом заводе стоимостью 40 миллионов евро. Вся продукция, по заявлению сторон, предназначена исключительно для нужд украинских подразделений.

Ранее Life.ru писал, что в Европе растёт обеспокоенность по поводу того, хватит ли оружия на всех. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Украина и Израиль оказались в ситуации соперничества за одни и те же виды вооружений. По словам чиновницы, внимание США сейчас смещено на Ближний Восток, и это создаёт серьёзные проблемы для Киева, который продолжает зависеть от западных поставок.