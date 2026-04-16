Германия экстренно направила медицинский самолет Doriner ADAC на польскую авиабазу Жешув рядом с украинской границей. Это произошло после массированного удара ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Военная хроника», отмечая, что воздушное судно вылетело из Нюрнберга около 10:00 по московскому времени.

Рейс был организован в срочном порядке поздним вечером 15 апреля. Уточняется, что самолёт принадлежит частной военной компании, специализирующейся на медицинской эвакуации и оказании помощи пострадавшим.

Борт предназначен для транспортировки тяжелораненых, которых невозможно перевозить наземным путем, включая пациентов с минно-взрывными травмами, тяжёлыми ожогами и повреждениями позвоночника. Переброска самолёта, по оценке авторов публикации, может быть связана с возможной эвакуацией пострадавших после ударов.

«Судя по всему, к ночной дискотеке в Киеве и ряде других городов готовились не только Вооружённые силы Украины, но и НАТО», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о проведении массированного удара по инфраструктуре Вооружённых сил Украины. В операции применялось высокоточное оружие большой дальности, включая средства наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.