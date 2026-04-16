Цели достигнуты: Российская армия вывела из строя ключевые узлы обороны и энергетики Украины
Минобороны отчиталось о массированном ударе возмездия по объектам ВПК Украины
Российское оборонное ведомство сообщило о проведении масштабной атаки по инфраструктуре ВСУ. В операции было задействовано высокоточное вооружение большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные дроны.
Основной целью операции стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, на которых производят беспилотники средней и большой дальности, а также крылатые ракеты. Помимо этого, под удар попали объекты топливно-энергетического сектора, работающие на нужды украинских вооружённых сил.
Как уточнили в министерстве, данные действия стали ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Военные подчеркнули, что подобные меры являются вынужденным шагом для пресечения враждебной активности.
В ведомстве заявили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Эффективность операции подтверждена данными объективного контроля.
Ранее сообщалось, что ВС России ударили по порту Измаила (Одесская область) в момент разгрузки корабля с грузом от Североатлантического альянса. Судно прибыло с партией военного техники натовского формата и дронами.
