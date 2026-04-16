Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 09:26

Цели достигнуты: Российская армия вывела из строя ключевые узлы обороны и энергетики Украины

Минобороны отчиталось о массированном ударе возмездия по объектам ВПК Украины

Обложка © Шедеврум

Российское оборонное ведомство сообщило о проведении масштабной атаки по инфраструктуре ВСУ. В операции было задействовано высокоточное вооружение большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные дроны.

Основной целью операции стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, на которых производят беспилотники средней и большой дальности, а также крылатые ракеты. Помимо этого, под удар попали объекты топливно-энергетического сектора, работающие на нужды украинских вооружённых сил.

Как уточнили в министерстве, данные действия стали ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Военные подчеркнули, что подобные меры являются вынужденным шагом для пресечения враждебной активности.

В ведомстве заявили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Эффективность операции подтверждена данными объективного контроля.

«В хлам»: Армия России уничтожила истребители F-16 и Mirage на аэродроме в Кировоградской области

Ранее сообщалось, что ВС России ударили по порту Измаила (Одесская область) в момент разгрузки корабля с грузом от Североатлантического альянса. Судно прибыло с партией военного техники натовского формата и дронами.

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar