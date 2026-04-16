ВС РФ уничтожили несколько иностранных истребителей F-16 и Mirage в Кировоградской области, рассказал журналистам координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. «Прилетело» на аэродром в Долгинцево.

«Несколько самолетов — в хлам», — поделился собеседник РИА «Новости». Также уничтожены иностранные пилоты.

Ранее сообщалось, что ВС России ударили по порту Измаила (Одесская область) в момент разгрузки корабля с грузом от Североатлантического альянса. Судно прибыло с партией военного техники натовского формата и дронами.