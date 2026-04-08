Россия ударила по порту Измаила в момент разгрузки корабля с грузом от НАТО

Российские военные нанесли удар по пункту выгрузки беспилотников НАТО в порту Измаила Одесской области Украины. Об этом сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев.

Атака произошла во время разгрузки судна с партией натовской военной техники и БПЛА. Корабль повреждён, но остался на плаву.

«По поступающей информации, удар пришёлся <...> в момент активных разгрузочно-погрузочных работ. Прибыло судно с партией военной техники натовского формата и БПЛА», — написал он.

Ранее стало известно о серии мощных ударов российских военных по украинским заводам, выпускавшим системы управления и запчасти для крылатых ракет ВСУ. Атакам также подверглись пункты дислокации противника и наёмников в 153 районах. Поражены энергетическая и транспортная инфраструктура Украины, предприятия по производству комплектующих для крылатых ракет, военные аэродромы, сборочные цеха, места хранения БПЛА и безэкипажных катеров.