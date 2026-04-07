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Опубликовано 7 апреля, 09:36

ВС РФ уничтожили на Украине заводы по производству крылатых ракет для ВСУ

Обложка © ТАСС / Игорь Онучин

Обложка © ТАСС / Игорь Онучин

Российские военные нанесли серию мощных ударов по украинским заводам, выпускавшим системы управления и запчасти для крылатых ракет ВСУ, а также под огонь попали пункты размещения солдат противника и наёмников в 153 районах. Такие данные привели в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, предприятиям по производству систем управления и комплектующих крылатых ракет, военным аэродромам, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров»,  уточнили в ведомстве.

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Боец СВО Погром наступил на мину, сделал себе укол и продолжил выполнять задание

Также в Минобороны РФ отчитались, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 45 беспилотников над регионами России за прошедшую ночь. Больше всего целей уничтожили в небе над Ленинградской областью — там сбили 19 аппаратов.

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Татьяна Миссуми
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