Боец СВО Погром наступил на мину, сделал себе укол и продолжил выполнять задание

Российский боец с позывным Погром, участвовавший в боях за Курскую область, «разминировал собой» дорогу и смог продолжить выполнение боевого задания, сообщает RT. По словам военного, когда началась операция «Труба» и все войска двинулись, нужно было действовать хирургически точно, потому что в посёлке Гуево ещё оставались мирные жители.

Во время продвижения Погром шёл первым в качестве старшего группы и случайно наступил на мину, но обошлось без серьёзных ранений. Он поставил себе укол и отправился дальше.

«Шла долгая стадия накопления сил и подготовки, и, когда поступил приказ, все ринулись в бой и отбили», — отметил боец.

Тем временем для охраны военных колонн в зоне СВО начали использовать дроны и наземные роботизированные платформы. Квадрокоптеры осматривают обочины и дорожное полотно, при обнаружении подозрительных предметов движение останавливается, а на обследование отправляется робот с манипулятором.