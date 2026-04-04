Бойцы СВО довели до бешенства польских наёмников фразой «бобр, курва»

Польских наёмников, воюющих за ВСУ, дразнили фразой «бобр, курва» во время радиоперехвата. О данном инциденте РИА «Новости» рассказал ветеран специальной военной операции Андрей Мазуренко, награждённый медалью Суворова.

Мазуренко добровольно подписал контракт с Минобороны в июне 2022 года и служил во 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии заместителем командира взвода связи. По его словам, поляки ругались по рации очень сильно, а он отвечал им на том же языке, который немного знает.

«Были наёмники польские, ругались очень сильно, а мы им отвечали на том же польском, я немножко знаю. Что-то вроде «бобр, курва», — рассказал он.

Иногда в их разговоры вклинивались наёмники из Франции и Германии. Им ветеран тоже отвечал на иностранных языках. Так он хотел дать противнику понять, что его не только слышат, но и понимают.

Фраза «бобр, курва» — мем из вирусного видео, где мужчина при виде бобра выкрикнул польское ругательство. Ролик широко разошёлся в интернете и породил множество шуток, а также песню «Бобр».

Ранее российские военные из группировки «Восток» рассказали, как штурмовали посёлок Бойково в Запорожской области, освобождённый 1 апреля. По словам одного из бойцов, противник настолько растерялся от внезапности атаки, что сразу бросился отступать. Солдат поделился, что видел вражеского военнослужащего, который так и не поднял автомат — просто стоял на месте, потеряв способность реагировать.