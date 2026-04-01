Российский боец сбил «Ёлкой» пять беспилотников ВСУ за день, среди них — «Баба-Яга»

Российские военные уничтожили при помощи отечественного дрона-перехватчика «Ёлка» пять украинских беспилотников. Об этом сообщил РИА «Новости» боец 838-го зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр» Матвей Ряполов.

«Вчера дроном-перехватчиком «Ёлкой» было сбито пять БПЛА противника. Уничтожили «Бабу-Ягу» (тяжёлый дрон ВСУ — прим. Life.ru), два FPV-дрона и два ударных БПЛА. Перехваты происходили на дистанциях до одного километра», – поделился военнослужащий.

Ряполов пояснил, что «Ёлка» прекрасно справляется с налётом вражеских БПЛА, при этом сам пункт воздушного наблюдения также оснащён переносным ЗРК «Игла-10» и крупнокалиберным пулемётом. Последний очень эффективен, если дроны противника движутся большим «роем», отметил солдат.

Ранее российский дрон снял на видео охоту за украинским беспилотным летательным аппаратом, которая завершилась поражением цели прямо в воздухе. Вражеский БПЛА загорелся и рухнул на землю.