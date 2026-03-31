Разработка комплекса активной защиты для армии может стать залогом победы России в специальной военной операции, наряду с дипломатией и успешным наступлением в зоне боевых действий. Такое мнение высказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Первым условием успеха собеседник издания обозначил дипломатический трек. Прогресс, по его мнению, возможен, если президент США Дональд Трамп действительно готов оказать давление на киевский неонацистский режим ради достижения мира.

Второй точкой роста эксперт назвал ситуацию на передовой. Клинцевич не ожидает масштабных прорывов в зоне СВО в текущем году, однако подчеркнул: полное освобождение Донбасса станет поворотным моментом в ходе специальной операции.

Третьим и наиболее значимым фактором аналитик считает развитие оборонных технологий. Линия боевого соприкосновения сегодня практически «зацементирована» беспилотниками, что затрудняет продвижение подразделений ВС РФ, поэтому решающее воздействие может оказать именно инновационный скачок.

«Победа называется тремя буквами: КАЗ — Комплекс активной защиты», — утверждает Клинцевич в разговоре с KP.Ru.

Он пояснил, что речь идёт об автономной системе, устанавливаемой на бронетехнику, способной в автоматическом режиме перехватывать подлетающие дроны. Наличие хотя бы 50 зарядов и возможность прикрытия пехоты позволят формировать ударные кулаки для прорыва на нужном участке фронта.

Собеседник издания добавил, что преимущество в области беспилотных систем уже помогло российским войскам сделать шаг вперёд в конце прошлого года. Именно этот аспект, по его убеждению, станет определяющим для достижения окончательной победы.

К слову, беспилотник «Гербера» с характерным утолщением на корпусе был ранее зафиксирован в зоне проведения специальной военной операции. Выяснилось, что выступ на корпусе аппарата представляет собой дополнительный топливный бак, увеличивающий дальность полёта.