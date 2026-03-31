В России обнаружили «горбатый» дрон «Гербера»

В России заметили беспилотник «Гербера» с необычным горбом на корпусе. Фотографии были опубликованы в Telegram-канале «Осведомитель».

«А вот и ответ, что за «горбатая» «Гербера» периодически бороздила в небе СВО. Так, согласно публикуемым ресурсам противника, в «горбу» дрона расположился дополнительный топливный бак», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Индия намерена закупить у России зенитно-пушечные ракетные комплексы «Тунгуска». Соответствующий контракт уже подписан с «Рособоронэкспортом» на сумму примерно в 50 миллионов долларов. Системы ПВО должны поступить на вооружение индийских сухопутных сил.