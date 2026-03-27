Индия купит у России ЗРК «Тунгуска» на $50 млн
Индия намерена приобрести российские зенитно-пушечные ракетные комплексы «Тунгуска». Соответствующий контракт уже подписан с «Рособоронэкспортом» на сумму примерно в 50 миллионов долларов. Информацией поделились в пресс-службе Минобороны РФ. В Индии планируют поставить комплексы на вооружение своим сухопутным силам.
«Новейшие ракетные системы позволят усилить многоуровневую систему противовоздушной обороны индийских сухопутных сил и повысят её возможности по противодействию воздушным угрозам, включая самолёты, беспилотники и крылатые ракеты», — отметили в министерстве.
Ранее Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии также одобрил приобретение дополнительных российских зенитно-ракетных систем С-400. Количество ЗРС не уточняется. После одобрения начнутся переговоры по цене и подписанию контракта.
