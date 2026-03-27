Индия одобрила закупку дополнительных российских ЗРС С-400

Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии одобрил приобретение дополнительных российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом заявило военное ведомство страны.

Закупка предназначена для военно-воздушных сил, чтобы они могли более эффективно противостоять объектам дальнего радиуса действия, которые используют для поражения жизненно важных районов. Количество ЗРС не уточняется. После одобрения начнутся переговоры по цене и подписание контракта.

Российские С-400 уже стоят на вооружении Индии. В 2018 году был подписан контракт на пять дивизионов на сумму $5,43 млрд. Поставка двух оставшихся систем ожидается в текущем году.

В мае 2025 года, после теракта в Джамму и Кашмире, Индия провела операцию «Синдур», нанеся удары по целям в Пакистане. В ходе операции применялись С-400, показавшие высокую эффективность. Премьер-министр Нарендра Моди назвал систему противовоздушной обороны, усиленную этими комплексами, «определяющей силой» в той операции.