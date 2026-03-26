Индия, которая в этом году председательствует в БРИКС, планирует провести саммит объединения 12–13 сентября. Об этом ТАСС сообщил индийский правительственный источник.

По его словам, страны-участницы уже проинформированы о предварительных датах, однако официальные приглашения пока не разосланы. Ожидается, что встреча на высшем уровне пройдёт в Нью-Дели.

Ранее южноафриканские СМИ сообщали, что Вашингтон потребовал от Претории выйти из БРИКС и вернуться к политике неприсоединения. По данным источника в американских дипломатических кругах, около года назад США направили южноафриканским властям пять просьб, которые фактически являются требованиями.