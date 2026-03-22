Пезешкиан призвал БРИКС к независимой роли в войне на Ближнем Востоке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к БРИКС с просьбой сыграть независимую роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он говорил в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Иранское посольство в Индии опубликовало заявление лидера в соцсети X.

«Ссылаясь на ротационное председательство Индии в БРИКС, Пезешкиан призвал группу играть независимую роль в прекращении агрессии против Ирана и в обеспечении регионального и международного мира и стабильности», — указано в заявлении посольства.

Ранее Пезешкиан подчеркнул, что Иран не собирается вступать в конфликт с соседними государствами. Он отметил — от противостояния между Тегераном и мусульманскими странами региона выгоду получает только Израиль.