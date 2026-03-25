Bloomberg: Индия нарастила закупки российской нефти до максимума с 2022 года

Индия значительно увеличила закупки российской нефти, что привело к росту экспортных доходов Москвы до уровней, не фиксировавшихся с начала 2022 года. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники.

«Индийские нефтеперерабатывающие компании закупили около 60 миллионов баррелей российской нефти с поставкой в следующем месяце. Это ослабляет страх дефицита на фоне сбоя поставок из-за войны на Ближнем Востоке», — говорится в материале.

Объём поставок из России в Индию почти вдвое превысил показатели предыдущего месяца. Такой скачок стал одним из факторов усиления спроса на российское сырьё на мировом рынке. Дополнительным стимулом выступили дисконты на нефть из РФ: баррели предлагаются дешевле эталонной марки Brent на 5–15 долларов, что делает закупки более выгодными для переработчиков.

Ситуация изменилась на фоне перебоев в логистике, связанных с напряжённостью на Ближнем Востоке и ограничениями в районе Ормузского пролива, через который проходит значительная часть нефтяных потоков. Эксперты отмечают, что рост поставок стал возможен после временных послаблений со стороны США, позволивших Индии принимать сырьё, отгруженное до 5 марта.

Ранее сообщалось, что цена российской нефти марки Urals в Индии заметно выросла и достигла максимальных значений за последние годы, приблизившись к отметке 100 долларов за баррель на западном побережье страны. Стоимость Urals составила 98,93 доллара за баррель. Это самый высокий показатель с начала 2022 года.