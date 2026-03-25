Южная Корея выяснила, что всё-таки сможет покупать нефть из России без санкций

Власти Южной Кореи сообщили, что после консультаций с американской стороной страна может приобретать российскую нефть и нефтепродукты без риска вторичных санкций. Об этом на брифинге заявил глава управления промышленной и ресурсной безопасности Минпромторга Ян Ги Ук. По его словам, расчеты возможны не только в долларах, но и в других валютах. В Сеуле уточнили, что речь идет в том числе о юане, рубле и дирхаме ОАЭ.

Чиновник отметил, что благодаря этим разъяснениям удалось снять основную часть неопределенности, которая мешала компаниям рассматривать такие поставки. При этом власти уже начали доводить новую информацию до бизнеса. Вместе с тем в министерстве признали, что вопросы по качеству сырья и срокам его получения пока остаются. На этом фоне более вероятным вариантом там считают закупки нафты, а не сырой нефти.

Интерес Сеула к российским энергоресурсам усилился на фоне ближневосточного кризиса и скачка мировых цен. По данным Reuters, Южная Корея получает около 70% нефти и половину нафты через Ормузский пролив, что делает страну особенно чувствительной к перебоям поставок.

Ранее Южная Корея прекратила импорт российской нефти в декабре 2022 года. До этого, в 2021-м, на российское сырье приходилось 5,6% ее закупок. Кроме того, 19 марта США выдали новую временную лицензию на продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на танкеры по состоянию на 12 марта. Разрешение действует до 11 апреля.