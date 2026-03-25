Бизнес недружественных стран потерял в России более $610 млрд с 2022 года

Объем выручки компаний из недружественных государств за последние годы рухнул более чем на 60%, в то время как их конкуренты из дружественных стран, напротив, удвоили финансовые показатели. Такие данные следуют из подсчётов «Ведомостей», основанных на отчетностях организаций.

Если в 2021 году зарубежные фирмы из недружественных юрисдикций заработали в РФ свыше $280 млрд, то уже к 2022-му эта сумма сократилась до $173 млрд. В последующие годы тенденция лишь усилилась: в 2023-м показатель опустился до $130 млрд, а в 2024-м — до $103 млрд. По итогам прошлого года отраслевые результаты зафиксировались примерно на том же уровне.

Параллельно с этим произошёл мощный рост у представителей дружественного бизнеса. Их совокупная выручка за аналогичный период превысила $42 млрд, причем объем активов увеличился в два раза, что свидетельствует о серьезном перераспределении рыночных долей.

Аналитики издания также подсчитали разницу в потерях и прибылях. Совокупный упущенный доход тех, кто принял решение покинуть российский рынок или приостановить деятельность, составил $543 млрд. Те же представители недружественных стран, которые остались работать, лишились $67 млрд выручки.

Особенно чувствительными потери оказались для гигантов из списка 100 крупнейших корпораций. На их долю пришлось снижение доходов на $87 млрд из общих $153 млрд, которые они получали ранее в годовом исчислении.

Недружественные страны — это государства, которые совершают действия, противоречащие интересам России, вводят санкции против российских физических или юридических лиц либо поддерживают подобные ограничения. Статус подразумевает применение ответных мер, включая введение визовых ограничений, особый порядок выплат по долгам в рублях, ограничения на найм сотрудников в дипломатические миссии и запрет на сделки с определёнными категориями граждан этих стран в стратегических секторах. В перечень входят страны ЕС, США, Канада, Великобритания, Украина, Молдавия, Швейцария, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, а также Тайвань (как территория, официально признаваемая Россией частью КНР, но с оговоркой о применении к ней механизмов списка).