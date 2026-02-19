Медведев: Ушедшие из России компании теперь кусают локти

Дмитрий Медведев едко прошелся по западным компаниям, покинувшим российский рынок, заявив, что теперь им остаётся только кусать локти. Свою позицию зампред Совбеза РФ озвучил во время визита на завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, где собирают поезда для высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.

Политик напомнил, как западные корпорации грозили России крахом, сворачивая свой бизнес. Однако реальность, по словам Медведева, оказалась иной — отечественные предприятия продолжают работать и выпускать продукцию, а уехавшие инвесторы теперь попросту лишились своих предприятий и прибыли.

«Нас пугали, мол, мы от вас уйдём, я не буду сейчас называть названия компаний известных, в том числе европейских, но все знают, о ком я говорю... что, мол, уйдём — и у вас швах будет, и вот, пожалуйста. Пусть локти кусают теперь», — заявил Медведев, обращаясь к рабочим предприятия.

Ранее в Национальном автомобильном союзе заявили, что западные бренды вскоре вернутся на российский рынок, но автомобили производить не смогут. Российским властям важна локализация производства, а ушедшие компании не смогут вновь запустить свои заводы так, чтобы они приносили такую же прибыль, как и раньше.