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Опубликовано 19 февраля, 11:42

Медведев: Цель России в СВО — обеспечить мир на десятилетия вперёд

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что цель специальной военной операции — обеспечить долгосрочный мир и стабильность. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Свердловскую область.

По его словам, в стране продолжается технологическое развитие, однако параллельно идёт и СВО, которая, как он отметил, будет доведена до конца. Он подчеркнул, что ключевая задача — создать условия для спокойного развития государства на долгие годы.

«Самое важное, что есть в нашей стране, слава Богу, что идет развитие <…>, технологическое развитие продолжается. Но продолжается и специальная военная операция, которая безусловно будет доведена до конца. А цель <…> — обеспечить мир, стабильность и спокойное развитие нашей страны на десятилетия вперед», — сказал он.

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Российские власти ранее уже неоднократно высказывались о целях специальной военной операции. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что они не подлежат пересмотру. По его словам, цели СВО, чётко обозначенные президентом России Владимиром Путиным, остаются неизменными и не являются предметом «сиюминутных компромиссов». Лавров отметил, что российский лидер неоднократно подтверждал их, в том числе подробно — в июне 2024 года на встрече в Министерстве иностранных дел.

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Николь Вербер
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