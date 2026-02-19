Медведев: Цель России в СВО — обеспечить мир на десятилетия вперёд

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что цель специальной военной операции — обеспечить долгосрочный мир и стабильность. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Свердловскую область.

По его словам, в стране продолжается технологическое развитие, однако параллельно идёт и СВО, которая, как он отметил, будет доведена до конца. Он подчеркнул, что ключевая задача — создать условия для спокойного развития государства на долгие годы.

«Самое важное, что есть в нашей стране, слава Богу, что идет развитие <…>, технологическое развитие продолжается. Но продолжается и специальная военная операция, которая безусловно будет доведена до конца. А цель <…> — обеспечить мир, стабильность и спокойное развитие нашей страны на десятилетия вперед», — сказал он.

Российские власти ранее уже неоднократно высказывались о целях специальной военной операции. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что они не подлежат пересмотру. По его словам, цели СВО, чётко обозначенные президентом России Владимиром Путиным, остаются неизменными и не являются предметом «сиюминутных компромиссов». Лавров отметил, что российский лидер неоднократно подтверждал их, в том числе подробно — в июне 2024 года на встрече в Министерстве иностранных дел.