Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что цели специальной военной операции не являются предметом сиюминутных компромиссов, а правда остаётся неизменной. Это заявление он сделал в интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи».

«Надежду даёт только твоя собственная правда и действия, которые ты предпринимаешь в реальной жизни для того, чтобы эта правда возобладала. Наша правда не подлежит каким-то конъюнктурным изменениям, изгибам, «извивам», — отметил министр.

Лавров сообщил, что цели СВО, чётко обозначенные президентом России Владимиром Путиным, остаются неизменными и не подлежат конъюнктурным компромиссам. Глава МИД напомнил, что российский лидер неоднократно их подтверждал, в том числе подробно — в министерстве иностранных дел в июне 2024 года.

Ранее Лавров сообщил, что Россия намерена довести до конца процесс возвращения исконно русских земель, ориентируясь на волю людей, проживающих на этих территориях. По его словам, народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Глава МИД отметил, что речь идёт о завершении исторического процесса, который имеет принципиальное значение для страны и для миллионов русских, проживающих на Украине.