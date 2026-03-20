Министерство финансов США обновило генеральную лицензию, временно разрешающую проведение операций с российской нефтью, загруженной на суда до 12 марта. В документе указано, что ограничения не распространяются на весь экспорт: Крым, ДНР и ЛНР остаются под запретом. Об этом говорится в тексте лицензии.

Лицензия действует до 11 апреля и заменяет предыдущую версию. В ней уточняется, что любые операции с лицами, действующими по законам Ирана, КНДР и Кубы, запрещены, как и транзакции, подпадающие под действующие санкции для отдельных российских регионов.

А ранее французский оппозиционный политик заявил, что Парижу следует немедленно отказаться от санкций в отношении Москвы из-за войны на Ближнем Востоке. Флориан Филиппо уверен, что единственным способом предотвратить экономическую катастрофу станет выход страны с общеевропейского энергорынка и уменьшение ставки НДС до 5,5%. Если стоимость электричества продолжит увеличиваться, предупреждает политик, это нанесёт сокрушительный удар по французским аграриям.