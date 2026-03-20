Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 21:11

США внесли изменения в лицензию на операции с нефтью РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Министерство финансов США обновило генеральную лицензию, временно разрешающую проведение операций с российской нефтью, загруженной на суда до 12 марта. В документе указано, что ограничения не распространяются на весь экспорт: Крым, ДНР и ЛНР остаются под запретом. Об этом говорится в тексте лицензии.

Лицензия действует до 11 апреля и заменяет предыдущую версию. В ней уточняется, что любые операции с лицами, действующими по законам Ирана, КНДР и Кубы, запрещены, как и транзакции, подпадающие под действующие санкции для отдельных российских регионов.

Страны МЭА подключили к поставкам нефть из чрезвычайных запасов

А ранее французский оппозиционный политик заявил, что Парижу следует немедленно отказаться от санкций в отношении Москвы из-за войны на Ближнем Востоке. Флориан Филиппо уверен, что единственным способом предотвратить экономическую катастрофу станет выход страны с общеевропейского энергорынка и уменьшение ставки НДС до 5,5%. Если стоимость электричества продолжит увеличиваться, предупреждает политик, это нанесёт сокрушительный удар по французским аграриям.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar