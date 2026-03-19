Страны МЭА подключили к поставкам нефть из чрезвычайных запасов

Члены Международного энергетического агентства (МЭА) в количестве 32 стран начали направлять на рынок нефть и нефтепродукты из собственных стратегических запасов. Решение о выделении 400 миллионов баррелей было принято после перебоев в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Сырьё займёт большую часть поставок, тогда как для европейских стран преимущественно будут направлены переработанные продукты. Конкретные объёмы каждой страны и доля нефти и нефтепродуктов будут уточняться по мере согласования деталей. Члены МЭА располагают чрезвычайными запасами в объёме более 1,2 млрд баррелей, а также дополнительными запасами в объеме 600 млн баррелей.

«Проблемы на нефтяном рынке, с которыми мы сталкиваемся, беспрецедентны по своим масштабам, поэтому я очень рад, что страны — члены МЭА отреагировали на них чрезвычайными коллективными мерами беспрецедентного масштаба. Нефтяные рынки носят глобальный характер, поэтому и реакция на серьёзные сбои должна быть глобальной. Энергетическая безопасность является основополагающей задачей МЭА, и я рад, что страны-члены МЭА демонстрируют твёрдую солидарность», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

С начала войны поставки нефти через пролив упали до менее чем 10% доконфликтного уровня, вынуждая операторов приостанавливать добычу или снижать её объёмы. В 2025 году через пролив ежедневно транспортировалось около 20 миллионов баррелей.

А ранее власти Великобритании вывели из-под санкций транспортировку казахстанского сырья компанией «Роснефть». Это решение позволяет продолжить соответствующие операции, несмотря на действующие ограничения. Лицензия будет действовать до 18 марта 2028 года. Таким образом, разрешение носит долгосрочный характер.