Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и последовавшего за ним энергетического кризиса Парижу следует немедленно отказаться от ограничительных мер в отношении Москвы. С таким призывом в своём аккаунте в соцсети X выступил лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Ранее сообщалось, что администрация США временно, на 30 дней, ослабила санкционное давление на российскую нефть. Послабление распространяется на партии сырья, которые были отгружены и находились в пути до 12 марта. Это решение вызвало негативную оценку в Киеве. Владимир Зеленский, выступая в Париже на совместной пресс-конференции с Эмманюэлем Макроном, заявил, что такой шаг Вашингтона не способствует мирному урегулированию. По подсчётам украинской стороны, данная мера может принести российской экономике порядка 10 миллиардов долларов. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что ограничения на российскую нефть будут восстановлены после стабилизации рынка.