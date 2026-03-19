Политик Филиппо призвал Париж снять санкции с России из-за энергокризиса
Обложка © ТАСС / ZUMA
Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и последовавшего за ним энергетического кризиса Парижу следует немедленно отказаться от ограничительных мер в отношении Москвы. С таким призывом в своём аккаунте в соцсети X выступил лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Необходимо немедленно заморозить цены, снизить налоги и снять антироссийские санкции!» — напсиал он.
Филиппо уверен, что единственным способом предотвратить экономическую катастрофу станет выход страны с общеевропейского энергорынка и уменьшение ставки НДС до 5,5%.
Как отмечает Филиппо, спровоцированный «безумной войной против Ирана» глобальный хаос обернулся резким подорожанием энергоносителей. Если стоимость электричества продолжит увеличиваться, предупреждает политик, это нанесёт сокрушительный удар по французским аграриям, заводам и простым гражданам.
Ранее сообщалось, что администрация США временно, на 30 дней, ослабила санкционное давление на российскую нефть. Послабление распространяется на партии сырья, которые были отгружены и находились в пути до 12 марта. Это решение вызвало негативную оценку в Киеве. Владимир Зеленский, выступая в Париже на совместной пресс-конференции с Эмманюэлем Макроном, заявил, что такой шаг Вашингтона не способствует мирному урегулированию. По подсчётам украинской стороны, данная мера может принести российской экономике порядка 10 миллиардов долларов. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что ограничения на российскую нефть будут восстановлены после стабилизации рынка.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.