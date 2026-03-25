Gloria Jeans готовится к масштабному закрытию магазинов в России

Компания Gloria Jeans планирует серьёзную реорганизацию своей розничной сети. В течение 2026 года ритейлер намерен прекратить работу около 150 торговых точек по всей России. Данный шаг затронет объекты, которые показывают наименьшую доходность, пишет РБК.

Оптимизация будет проходить постепенно. По информации участников рынка коммерческой недвижимости, закрытие произойдет по мере истечения сроков аренды. Такой подход позволит бренду избежать штрафов за досрочное расторжение контрактов с владельцами торговых центров.

Собеседники на рекламном рынке также подтверждают обсуждение сокращения сети в диапазоне 150–200 точек. Подобная стратегия не является новой для компании: бренд анализирует эффективность бизнеса и избавляется от слабых активов уже несколько лет.

Согласно финансовой отчетности, на конец 2025 года под вывеской ритейлера работало 574 магазина, тогда как годом ранее их число достигало 683. За последние два года корпорация уже закрыла более сотни филиалов, однако в наступающем периоде темпы реорганизации значительно вырастут.

Эксперты отмечают, что текущие изменения обусловлены сложной ситуацией в экономике. При этом представители индустрии подчеркивают: сворачивание работы убыточных площадок не означает полное прекращение развития, так как марка продолжает рассматривать возможности для открытия новых перспективных локаций.

Тем временем крупный российский обувной ритейлер Zenden столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями. С начала 2026 года в суды поступило 20 исков от владельцев торговых центров на общую сумму более 43 млн рублей с требованиями взыскать долги по аренде. Это почти в три раза превышает показатели всего 2025 года.