Обувная сеть Zenden может полностью закрыться из-за долгов и налоговых претензий

Крупный российский обувной ритейлер Zenden столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями. С начала 2026 года в суды поступило 20 исков от владельцев торговых центров на общую сумму более 43 млн рублей с требованиями взыскать долги по аренде. Это почти в три раза превышает показатели всего 2025 года.

Ситуация усугубляется претензиями со стороны налоговых органов. По результатам выездных налоговых проверок компании доначислили около 29 млрд рублей в виде налогов, штрафов и пеней за просроченные платежи за последние три года.

Основное юрлицо бренда ООО «Дом одежды» получило претензии почти на 12 млрд рублей, ещё на 6 млрд доначислен налог на прибыль и столько же составляет сумма штрафов и пени. В совокупности требования оцениваются в 24 млрд рублей, что, по словам основателя бизнеса Андрея Павлова, в несколько раз больше заработанного за десятки лет, и оплатить эту сумму невозможно.

Из-за блокировки счетов основных компаний холдинга руководству пришлось сократить штат сотрудников более чем в два раза — с 3500 до 1500 человек. Входящая в группу компания ООО «Сезонная коллекция» уже 120 дней работает с заблокированным счётом, а ежедневный убыток составляет около 10 млн рублей плюс ежедневно набегает примерно 8 млн пеней.

«Zenden действительно не может платить за аренду, и там, где арендодатели не готовы мириться с этим, магазины уже закрыты», — отмечает коммерческий директор ГК «Аврора» Мария Смагина

Предприниматель не исключает, что в течение ближайшего месяца могут закрыться абсолютно все магазины сети . В начале 2025 года сеть насчитывала 427 работающих точек, но сейчас их количество снизилось до 370, и ежедневно закрывается по одному-два магазина

