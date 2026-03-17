Российских туристов предупредили о «щёточном» мошенничестве в Стамбуле

В Стамбуле по-прежнему процветает старый, но действенный способ обмана туристов — «случайно» уроненная щётка для обуви. О том, как не попасться на удочку мошенников, РИА «Новости» рассказал турецкий эксперт по безопасности, полицейский в отставке Мустафа Бёгюрджю.

По его словам, схема проста: злоумышленник, изображающий чистильщика обуви, «нечаянно» роняет щётку перед иностранцем. Если турист возвращает её, мошенник в благодарность предлагает бесплатно почистить обувь. Однако после услуги начинается торг, и выясняется, что чистка была вовсе не бесплатной.

Эксперт советует туристам быть начеку и соблюдать простые правила.

«Основное правило при встрече с таким классическим способом мошенничества: не останавливайтесь, не вступайте в контакт, не соглашайтесь на услугу. Вы не обязаны поднимать чужую щётку и отдавать её», — подчеркнул Бёгюрджю.

Если мошенник пытается удержать вас за руку или сумку, нужно решительно уходить, используя фразы: «Нет», «Не трогайте меня», «Я вызову полицию». В случае, когда дело доходит до требования денег, ни в коем случае нельзя торговаться — это создаст впечатление, что вы согласились на услугу.

Эксперт также рекомендует не показывать банковские карты и не давать наличные, а если конфликт всё же произошёл — записывать происходящее на видео для доказательства в полиции.

Впрочем, не только в Турции можно испортить себе отдых — например, популярный курорт во Вьетнаме терроризирует рейдами туристов из России. Кажется, там теперь россиянам не очень рады. Рано утром в отель могут нагрянуть силовики, которые будут проверять документы, бронь, наличие обратных билетов и даже банковские счета у иностранцев — особенно, наших соотечественников. Если находились проблемы — забирали в автозак, а после и вовсе могли депортировать.