Турцию захлестнула волна отмен бронирований из-за войны на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке ударил по туристическому сектору Турции — отели фиксируют массовые отмены бронирований на весь летний сезон. Как пишет газета Ekonomim, загрузка гостиниц в Стамбуле упала на 10–15%, а на средиземноморских курортах снижение спроса может достигать 25–30%. Некоторые отели уже решили отложить открытие сезона примерно на месяц.

При этом представители отрасли рассчитывают на частичную компенсацию потерь за счёт туристов из России. По данным источника РИА «Новости» в правительстве Турции, в 2026 году власти ожидают около 7 миллионов российских гостей, что сохранит позиции РФ среди крупнейших источников турпотока.

Издание отмечает, что туризм традиционно одним из первых реагирует на конфликты. Однако после первоначального спада отрасль обычно перенаправляет потоки на альтернативные направления. Часть европейского спроса может переориентироваться именно на Турцию на фоне нестабильности в других регионах. Ранее Анкара ставила цель заработать на туризме в 2026 году около 68 миллиардов долларов, но теперь стратегию, скорее всего, придётся корректировать.

Конфликт на Ближнем Востоке обошёлся российским туроператорам почти в 10 миллиардов рублей. Из-за закрытия неба над регионом резко рухнул спрос на поездки в ОАЭ, которые до этого были в лидерах продаж, а туристам предлагают бронировать туры в Турцию вместо Эмиратов.