Летний отдых в Турции подорожает из-за войны – россиян призвали «не строить иллюзий»

В Турции не будет доступных цен на курортный отдых, что должны учитывать россияне, планируя отпуск на ближайшее лето. Всё дело в экономических последствиях кризиса на Ближнем Востоке, начавшегося с военных действий Израиля и США против Ирана. Об этом сказал РИА «Новости» агент по туризму, представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш.

«Российским туристам не стоит строить иллюзии относительно доступных цен на отдых в Турции в предстоящем летнем сезоне. Кризис на Ближнем Востоке серьёзно осложнил экономические и туристические планы», — пояснил он.

По прогнозу эксперта, эскалация на Ближнем Востоке повышает издержки даже у турецкого бизнеса: растут цены на продукты, логистику, персонал и обеспечение безопасности. Сейчас Турция переживает дикий скачок инфляции, поэтому для иностранцев отдых в стране станет далеко не дешёвым. Однако отельеры не готовы терять российских клиентов и намерены компенсировать дороговизну высоким сервисом и допуслугами. Примечательно, что и в прошлом году стоимость отдыха в Турции выросла на 20 — 30% из-за операционных расходов туроператоров.

Ранее декан факультета туризма РГГУ Александр Акрамов рассказал, что россиянам, планирующим отпуск в этом году, стоит закладывать в бюджет чуть больше средств. Стоимость летнего отдыха вырастет, но не так стремительно, как в прошлые годы.