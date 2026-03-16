Основатель бренда Moulin Villa объявлен в розыск после побега из-под домашнего ареста

Основатель бренда кухонной посуды Moulin Villa Илья Петров объявлен в розыск в Москве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, предприниматель проходит обвиняемым по делу о мошенничестве на многомиллионную сумму. С июля 2024 года он находился под домашним арестом, однако в феврале перестал появляться на судебных заседаниях. Позже выяснилось, что подсудимый покинул место проживания и скрылся.

Журналисты предполагают, что причиной побега могло стать новое уголовное дело. В конце января против Петрова началось ещё одно расследование, также связанное с мошенничеством. Помимо уголовных претензий, у бизнесмена возникли серьёзные финансовые проблемы. Сам Петров и его компания оказались в процедуре банкротства из-за долгов, которые оцениваются в сотни миллионов рублей. Правоохранительные органы продолжают его поиск.

