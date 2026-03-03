Объявленного в розыск рэпера Face* оштрафовали на 250 тысяч рублей

Мировой судья Кировского района Уфы вынес заочное решение в отношении рэпера Ивана Дрёмина* (Face*), признанного в России иностранным агентом и объявленного в розыск. Ему назначен штраф в 250 тысяч рублей и запрет на администрирование сайтов сроком на 2,5 года, сообщила прокуратура Башкирии.

Суд установил, что Дрёмин*, будучи иноагентом, дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности, но продолжил публиковать материалы в соцсетях без обязательной маркировки. Дело рассматривалось заочно, так как музыкант находится в розыске.

Ранее Мировой судья в Москве заочно приговорил политолога Екатерину Шульман** к одному году лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ей также запретили администрировать сайты в течение трёх лет. При этом гособвинение изначально просило для неё год и 11 месяцев лишения свободы.

