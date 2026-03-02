Суд в Москве заочно приговорил Шульман* к году колонии

Мировой судья в Москве заочно приговорил политолога Екатерину Шульман* к одному году лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Ей также запрещено заниматься администрированием сайтов на три года. Государственное обвинение запрашивало год и 11 месяцев колонии.

Шульман* признана виновной по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента). Установлено, что она, несмотря на два административных штрафа, продолжала публиковать материалы без маркировки иноагента. Дело рассматривалось заочно, фигурантка находится за пределами России.

Напомним, суд в Москве заочно арестовал Екатерину Шульман* за уклонение от обязанностей иноагента. Она была включена в реестр в апреле 2022 года. А осенью 2025 года её внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

