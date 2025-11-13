Екатерина Шульман* внесена в список экстремистов и террористов
Екатерина Шульман*. Обложка © РИА Новости / Сергей Черных
Политолога Екатерину Шульман* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Её имя появилось в базе.
«18493. Шульман Екатерина Михайловна*, 19.08.1978 г.р, г. Тула», — говорится в базе.
Ранее в Москве суд заочно арестовал Шульман* за уклонение от обязанностей иноагента. Она была включена в реестр в апреле 2022 года. Во время судебного разбирательства по её жалобе на это решение выяснилось, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США, а также от российских организаций с иностранным капиталом.
* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.