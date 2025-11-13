Екатерина Шульман* внесена в список экстремистов и террористов

Ранее в Москве суд заочно арестовал Шульман* за уклонение от обязанностей иноагента. Она была включена в реестр в апреле 2022 года. Во время судебного разбирательства по её жалобе на это решение выяснилось, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США, а также от российских организаций с иностранным капиталом.