13 ноября, 14:21

Екатерина Шульман* внесена в список экстремистов и террористов

Екатерина Шульман*. Обложка © РИА Новости / Сергей Черных

Политолога Екатерину Шульман* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Её имя появилось в базе.

«18493. Шульман Екатерина Михайловна*, 19.08.1978 г.р, г. Тула», — говорится в базе.

Ранее в Москве суд заочно арестовал Шульман* за уклонение от обязанностей иноагента. Она была включена в реестр в апреле 2022 года. Во время судебного разбирательства по её жалобе на это решение выяснилось, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США, а также от российских организаций с иностранным капиталом.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

