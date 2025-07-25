В Москве суд заочно арестовал Шульман* за уклонение от обязанностей иноагента
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Мещанский суд Москвы заочно арестовал политолога Екатерину Шульман* по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шульман Е.М*», — сказали в суде.
Поскольку Шульман* находится за пределами России, арест назначен заочно.
Шульман* была включена в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ в апреле 2022 года. Во время судебного разбирательства по её жалобе на это решение выяснилось, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США, а также от российских организаций с иностранным капиталом.
Напомним, что закон об иностранных агентах обязывает включённых в реестр лиц маркировать свои публикации и отчитываться перед Минюстом о своей деятельности. Уклонение от этих требований может повлечь уголовную ответственность (ст. 330.1 УК РФ).
Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Шульман* на 10 тысяч рублей за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги. Отметим, что максимальный штраф по этой статье составляет 15 тысяч рублей для физических лиц.
* Включена в перечень иностранных агентов Министерством юстиции России.