13 ноября, 12:11

Призывавшую убивать русских детей Троянову* приговорили к 8 годам колонии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ troyanovayana

Суд заочно приговорил актрису Яну Троянову* к восьми годам колонии общего режима. Её признали виновной по трём статьям: оправдание терроризма, экстремизм и нарушение закона об иноагентах. Помимо срока, актрисе запретили на четыре года публиковать что-либо в интернете и назначили штраф в 250 тысяч рублей.

Причиной обвинений стало скандальное интервью Трояновой*. В суде выступил, который заявил, что слышал, как актриса призывала убивать русских детей. Обвинение запрашивало для неё девять лет лишения свободы.

Напомним, Троянова* покинула Россию. Позднее её внесли в список иноагентов, а затем — в перечень террористов и экстремистов. Против артистки возбудили уголовное дело о разжигании ненависти и вражды и объявили в международный розыск.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

