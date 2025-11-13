Россия и США
Свидетель в суде: Актриса Троянова* призывала убивать русских детей

Актриса Яна Троянова*, проходящая по делу о призывах к терроризму и возбуждении ненависти, призывала убивать русских детей в интервью украинскому блогеру. Об этом в четверг рассказал свидетель в Западном окружном военном суде.

Первым в процессе допросили столяра, который увидел это интервью. Он сообщил суду, что после услышанного стал испытывать к актрисе личную неприязнь, но подчеркнул, что это не является причиной для оговора.

По версии прокуратуры, Троянова* сделала это заявление в июне 2024 года, придерживаясь антироссийских позиций. Видео с её словами позже выложили в Сеть. Актрисе инкриминируют возбуждение ненависти, призывы к терроризму и уклонение от обязанностей иноагента, так как она не представляла отчёты в Минюст.

Троянова* покинула Россию. Позднее её внесли в список иностранных агентов, а затем — в перечень террористов и экстремистов. Против артистки возбудили уголовное дело о разжигании ненависти либо вражды и объявили в международный розыск.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

