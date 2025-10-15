В военный суд поступили дела актрисы Трояновой* и политика Гозмана*

Второй западный окружной военный суд получил для рассмотрения уголовные дела в отношении политика Леонида Гозмана* и актрисы Яны Трояновой*, обвиняемых в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в суде.

Гозману* заочно предъявлено обвинение по статье о публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием Интернета. Как сообщали в Следственном комитете РФ, политик, находясь за границей, дал интервью иностранному изданию, в котором содержались признаки публичных призывов к террористической деятельности в России и пропаганды терроризма. Ранее он был заочно приговорён к 8,5 года лишения свободы за распространение ложной информации о деятельности Вооружённых сил Российской Федерации.

По данным прокуратуры, Троянова* летом прошлого года, придерживаясь антироссийских взглядов и негативно оценивая проведение спецоперации, дала интервью, в котором содержались высказывания, формирующие враждебное отношение к русским и оправдывающие насилие против них. Кроме того, с апреля по сентябрь текущего года Троянова*, зная о привлечении к административной ответственности за нарушение правил деятельности иноагентов, умышленно не предоставляла отчёты о своей активности в Министерство юстиции России.

Ранее Басманный суд Москвы, рассмотрев дело в отсутствие обвиняемого, постановил заочно арестовать Владимира Кара-Мурзу*. Он обвиняется в распространении недостоверных сведений о Вооружённых силах России и причастности к экстремистской организации.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.