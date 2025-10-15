Кара-Мурзу* заочно арестовали по делу об экстремистской организации

Басманный суд Москвы, рассмотрев дело в отсутствие обвиняемого, постановил заочно арестовать Владимира Кара-Мурзу*. Он обвиняется в распространении недостоверных сведений о ВС России и причастности к экстремистской организации.

«Удовлетворено ходатайство о заочном аресте», — сообщили журналистам в суде.

