Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 10:39

Кара-Мурзу* заочно арестовали по делу об экстремистской организации

Обложка © Wikipedia / A.Savin

Обложка © Wikipedia / A.Savin

Басманный суд Москвы, рассмотрев дело в отсутствие обвиняемого, постановил заочно арестовать Владимира Кара-Мурзу*. Он обвиняется в распространении недостоверных сведений о ВС России и причастности к экстремистской организации.

«Удовлетворено ходатайство о заочном аресте», — сообщили журналистам в суде.

Особняки за помощь ВСУ: Сколько зарабатывают Наталия Арно, Владимир Кара-Мурза и другие «офисные боевики» Михаила Ходорковского
Особняки за помощь ВСУ: Сколько зарабатывают Наталия Арно, Владимир Кара-Мурза и другие «офисные боевики» Михаила Ходорковского

Кроме того, суд в Москве сегодня заочно арестовал Илью Яшина*. Он проходит только по делу об экстремизме. Ранее Росфинмониторинг внёс Яшина* и Кара-Мурзу* в реестр террористов и экстремистов. Известно, что сейчас оба живут за границей.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов, а также Минюстом РФ — в реестр иноагентов.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar