Кара-Мурзу* заочно арестовали по делу об экстремистской организации
Обложка © Wikipedia / A.Savin
Басманный суд Москвы, рассмотрев дело в отсутствие обвиняемого, постановил заочно арестовать Владимира Кара-Мурзу*. Он обвиняется в распространении недостоверных сведений о ВС России и причастности к экстремистской организации.
«Удовлетворено ходатайство о заочном аресте», — сообщили журналистам в суде.
Кроме того, суд в Москве сегодня заочно арестовал Илью Яшина*. Он проходит только по делу об экстремизме. Ранее Росфинмониторинг внёс Яшина* и Кара-Мурзу* в реестр террористов и экстремистов. Известно, что сейчас оба живут за границей.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов, а также Минюстом РФ — в реестр иноагентов.